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Литва приняла официальное решение по выборам в Беларуси

18 августа, 16:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Литовские депутаты приняли важную резолюцию по ситуации в Беларуси

Парламент Литвы не признал результаты завершившихся в Беларуси президентских выборов. Литовские депутаты поддержали соответствующую резолюцию.

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Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс.

"Сегодня парламент Литвы единогласно принял резолюцию об отказе признавать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко легитимным президентом, призывая провести свободные и демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и немыслимую жестокость", – написал глава МИД Литвы.

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Отметим, что и в Украине депутаты собирали подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Как известно, оно пройдет 25 августа и ожидается, что на нем примут заявление по выборам в Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. В самой же Литве резко высказываются по тому, что происходит в Беларуси. Так, например, бывший президент этой страны Даля Грибаускайте назвала Лукашенко диктатором с окровавленными руками и заявила, что у него нет будущего на белорусской земле. Действующий литовский лидер Гитанас Науседа назвал своего белорусского коллегу нелегитимным. Также Литва и еще три страны ЕС угрожают Лукашенко изоляцией.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Литва Беларусь Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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