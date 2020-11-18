Лидеры в коллективе и на поле боя: Зеленский поздравил сержантов ВСУ

Сержантский корпус – это основа украинской армии и опора для офицеров

Президент Владимир Зеленский поздравил сержантов украинской армии с профессиональным праздником. Также он вспомнил и о сержантах и старшинах запаса, которые готовы в любое время встать на защиту государства.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства отметил, что сержантский корпус является основой современной украинской армии, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.

"Как бесспорные лидеры солдатских коллективов вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя, всегда руководствуясь девизом: "Следуй за мной – делай как я". Защищая украинскую землю от российского агрессора на востоке нашего государства, украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов", – говорит Зеленский.

Президент вспомнил о павших украинских воинах, которые отдали жизнь на войне с агрессором, и выразил благодарность сержантскому корпусу за стойкость и героизм, проявленные при защите Украины.

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Также Зеленский поблагодарил сержантов и старшин, находящихся в запасе, за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2019 года Верховная Рада ввела новые звания в армии. Законодательно введенные новые воинские звания сержантского и старшинского состава в ВСУ соответствуют стандартам НАТО.

Отметим, что в украинской армии активно готовят сержантов и инструкторов по нормам НАТО уже не первый год, а помогают в этом инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши. В Минобороны отмечают, что боевые тренинги по стандартам Альянса улучшили качество подготовки военнослужащих. Особое внимание уделяют сержантам.

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