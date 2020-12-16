"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с Россией

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов выступить с заявлением по смене формата переговоров по Донбассу, если Россия и дальше будет уходить от урегулирования конфликта.
Об этом он заявил в интервью "Фактам".
По его словам, Россия своими лживыми заявлениями, что не является стороной конфликта на Донбассе, издевается и над Украиной, и над Западом.
"Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется (говорят одно, а делают другое), я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы", – сказал Кравчук.
Он считает, что новые шаги в урегулировании на Донбассе стоит ожидать уже в феврале, когда в Америке пройдут праздники, инаугурация нового президента.
"Думаю, к февралю мы проясним все эти вопросы. То есть надо немножко подождать", – добавил глава украинской делегации в ТКГ.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кравчук заявлял, что может предложить отключить Россию от международной платежной системы. Украина ожидает от Кремля подвижек в переговорах по Донбассу и готова принудить Кремль к конструктиву.
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