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"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с Россией

16 декабря, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина ожидает помощи США и их нового президента Байдена

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов выступить с заявлением по смене формата переговоров по Донбассу, если Россия и дальше будет уходить от урегулирования конфликта.

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Об этом он заявил в интервью "Фактам".

По его словам, Россия своими лживыми заявлениями, что не является стороной конфликта на Донбассе, издевается и над Украиной, и над Западом.

"Если мы увидим и дальше, что ничего не меняется (говорят одно, а делают другое), я лично выступлю с предложением закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов и новых возможностей, опираясь на международное сообщество, опираясь на позицию Соединенных Штатов Америки и Европы", – сказал Кравчук.

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Он считает, что новые шаги в урегулировании на Донбассе стоит ожидать уже в феврале, когда в Америке пройдут праздники, инаугурация нового президента.

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"Думаю, к февралю мы проясним все эти вопросы. То есть надо немножко подождать", – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кравчук заявлял, что может предложить отключить Россию от международной платежной системы. Украина ожидает от Кремля подвижек в переговорах по Донбассу и готова принудить Кремль к конструктиву.

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Россия переговоры Донбасс леонид кравчук
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