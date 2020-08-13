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"Либо Лукашенко, либо аннексия Россией": чем опасна для Украины ситуацию в Беларуси

13 августа, 05:17

Сергей Мартынец , Александра Романюк

Перед белорусами стоит только два варианта развития событий – либо останется Лукашенко, либо страну захватит РФ

Если действующий президент и победитель выборов Александр Лукашенко не удержит власть в результате протестов, то есть угроза, что Россия аннексирует Беларусь. Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что тогда появляется серьезная опасность для Украины – Кремлю будет доступна белорусско-украинская граница, а также с нашей страны уйдут инвесоры. Об этом идет речь в материале "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины".

"У Беларуси сейчас на самом деле есть два варианта: либо Лукашенко, либо аннексия Россией. Третьего варианта просто нет. Для России Беларусь – это такой стратегический элемент стабильности на ее западном фланге, и любые действия в отношения Беларуси Россия воспримет как агрессию непосредственно на своей территории. То есть реакция будет такой, как если бы произошло отделение, например, Белгородской области", – сказал эксперт.

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Куш предположил: если Лукашенко не удержит власть, тогда Россия может аннексировать Беларусь, и вот в результате этого для Украины действительно могут быть очень серьезные экономические процессы.

"С одной стороны, мы окажемся охвачены таким недружественным кольцом с севера, востока и юга. Это приведет к массовому оттоку инвестиций из Украины, к закрытию инвестиционных проектов. Потому что Украина тогда превратится, условно говоря, в формат осажденной крепости. А с другой стороны, это приведет к колоссальному росту затрат на оборону. Нам придется серьезно усиливать северную границы, потому что там сейчас со стороны Украины очень слабый пограничный контроль. Поэтому для нас Лукашенко является в этом плане – по крайней мере на период, пока мы не окрепнем экономически – единственно возможный вариант сохранения хоть какой-то экономической стабильности, как это ни странно звучит", – объяснил он.

Напомним, бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Украине выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если действующий белорусский президент лишиться власти, то это может обернуться для Украины прямой войной с Россией.

Видео: Сегодня

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Россия Беларусь Алексей Кущ Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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