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"Лезут, куда им не надо": Данилов резко высказался о России

1 декабря, 17:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия постоянно нарушает договоренности по Донбассу, на передовой продолжают стрелять

Россия не изъявляет желания к урегулированию конфликта, о чем свидетельствуют и регулярные обстрелы на Донбассе. Москва вместо конструктива, постоянно блокирует мирные инициативы Киева своими новыми условиями.

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Об этом рассказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНИАН.

Комментируя вопрос журналистов о том, что Россия постоянно нарушает договоренности по Донбассу, в частности перемирие, он ответил: "Надо понимать, что есть российская сторона, которая не совсем согласна с той позицией, которую сегодня занимает Украина".

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"Мы отслеживаем каждый выстрел, каждые действия... Понимаем, что происходит. Но мы четко осознаем, что у россиян большого желания прекращать оккупацию Донецкой и Луганской областей нет. Они постоянно придумывают нам какие-то новые условия. Единственный вопрос, что мы им условий никаких не ставим, потому что это наша территория. Мы же не ставим условие проведите плебисцит о независимости Ичкерии, еще каких-то территорий ... Понимаете, они постоянно лезут, скажем так, куда им не надо", – сказал Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов говорил, что быстро закончить войну на Донбассе не получится.

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Россия война на Донбассе Алексей Данилов
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