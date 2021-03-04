Легализации оружия в Украине не будет. Рада провалила два закона

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335-1 – 74 голоса.

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Депутаты не только провалили голосование за 4335, но и отказались даже отправить его на доработку в комитет или автору. Та же судьба ждала и законопроект 4335-1. Теперь депутаты будут нарабатывать по этому вопросу новые законопроекты.

Что предлагали депутаты по оружию?

Законопроектом об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему хотели установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Наподобие водительского удостоверения планировали сделать и документ на оружие. На каждую единицу предлагалось ввести технический паспорт со сведениями о собственнике и серийном номере.

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Кому из граждан Украины могли дать право на оружие:

кто не имеет медицинских противопоказаний;

кто не имеет судимости;

кто не привлекался к административной ответственности в течение последнего года.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

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