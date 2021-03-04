Українська
$ 27,85
33,56
  1. Новости политики

Легализации оружия в Украине не будет. Рада провалила два закона

4 марта, 14:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Авторы документов предлагали установить категории гражданского огнестрела

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №4335 о легализации огнестрельного оружия в Украине. За соответствующий документ проголосовали лишь 88 депутатов, а за альтернативный №4335-1 – 74 голоса.

Реклама

Депутаты не только провалили голосование за 4335, но и отказались даже отправить его на доработку в комитет или автору. Та же судьба ждала и законопроект 4335-1. Теперь депутаты будут нарабатывать по этому вопросу новые законопроекты.

Что предлагали депутаты по оружию?

Законопроектом об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему хотели установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

  • А – автоматическое огнестрельное оружие;
  • В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
  • С – короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Наподобие водительского удостоверения планировали сделать и документ на оружие. На каждую единицу предлагалось ввести технический паспорт со сведениями о собственнике и серийном номере.

В тренде
Лишить ОАСК полномочий: какие скандалы тянутся за Киевским админсудом

Кому из граждан Украины могли дать право на оружие:

  • кто не имеет медицинских противопоказаний;
  • кто не имеет судимости;
  • кто не привлекался к административной ответственности в течение последнего года.
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оружие Верховная Рада легализация законопроект

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть
"Вопрос не в количестве вакцин": Зеленский назвал главную проблему вакцинацииВласть
В Украине началась третья волна коронавируса: будет ли новый локдаун
В Украине началась третья волна коронавируса: будет ли новый локдаунВласть
Россия отказалась от перемирия? Кравчук отреагировал на заявление боевиков
Россия отказалась от перемирия? Кравчук отреагировал на заявление боевиковВласть
Степанов рассказал о самочувствии Зеленского после вакцинации
Степанов рассказал о самочувствии Зеленского после вакцинацииВласть
Аваков о войне России и Украины:
Аваков о войне России и Украины: "Это будет катастрофа и для них"Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять