"Лазаренко был должен отцу 50 млн долларов": сын убитого Щербаня назвал его врага

Сын убитого в 1996 году в Донецке украинского бизнесмена и политика Евгения Щербаня считает, что осужденный в США экс-премьер Павел Лазаренко был врагом его отца из-за многомиллионного долга и передела газового рынка.

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Об этом Руслан Щербань заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Делили рынок газа и плюс к этому Павел Иванович Лазаренко был должен деньги, и должен до сих пор", – рассказал он.

По словам Щербаня-младшего, его выводы основаны на материалах уголовного дела об убийстве его отца, а также конфликте, при котором он сам присутствовал.

"У меня есть векселя его (Павла Лазаренко. – Ред.) "Геобанка" на 50 миллионов долларов, которые были выписаны моему отцу в качестве обеспечения долга. Я присутствовал при разговоре, когда они конфликтовали по этому поводу", - утверждает Руслан Щербань.

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Напомним, депутат Верховной Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии из Москвы. В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил к пожизненному заключению убийцу депутата Вадима Болотских.

В то же время сын убитого Руслан Щербань в 2012 году заявил, что передал Генпрокуратуре документы о возможной причастности экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко к убийству его отца.

В 2013 году генпрокурор Виктор Пшонка заявил о завершении расследования уголовного дела по убийству Щербаня, и вручении Тимошенко уведомления в подозрении ее в организации совместно с Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений – якобы они заплатили за убийство Щербаня 2,8 млн долларов.

Павел Лазаренко в США обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления, а 1 ноября 2012 года вышел на свободу.

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