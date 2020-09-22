Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛО

В Москве говорят, что Киев хочет поставить Минские договоренности с ног на голову

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который ранее заявлял, что прогресса по Минском договоренностям не будет, считает, что Европа якобы дала Киеву сигнал о недопустимости изменения последовательности выполнения этих соглашений.

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Об этом российский дипломат заявил в интервью ТАСС.

"Альтернативы нет в отношении Минских соглашений. Что характерно, это подтверждают все участники процесса: и Франция, и Германия, и, что немаловажно, Евросоюз устами своего верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, [который] буквально на днях заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, их надо выполнить полностью", – говорит Лавров.

По его словам, с этим абсолютно согласны и в Москве.

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"Это, наверное, должно быть считано в Киеве как недвусмысленный сигнал о недопустимости попыток поставить эти Минские соглашения с ног на голову и поменять их последовательность, поставив на первое место фактически оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где были провозглашены т.наз. "народные республики", – цинично заявил министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Киев требует первоочередного выполнения пунктов договоренностей, касающихся вопросов безопасности – выведения иностранных войск из Украины, отвода тяжелых вооружений и создания буферной зоны, возобновления украинского контроля на госгранице, а также освобождения всех заложников, а уже только потом – выборов на неподконтрольных территориях.

Напомним, неделей ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от спецпредставителя РФ Бориса Грызлову извиниться за слова об ОРДЛО как "отдельной территории".

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