Українська
$ 28,2
33,2
  1. Новости политики

Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛО

22 сентября, 19:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Москве говорят, что Киев хочет поставить Минские договоренности с ног на голову

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который ранее заявлял, что прогресса по Минском договоренностям не будет, считает, что Европа якобы дала Киеву сигнал о недопустимости изменения последовательности выполнения этих соглашений.

Реклама

Об этом российский дипломат заявил в интервью ТАСС.

"Альтернативы нет в отношении Минских соглашений. Что характерно, это подтверждают все участники процесса: и Франция, и Германия, и, что немаловажно, Евросоюз устами своего верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, [который] буквально на днях заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, их надо выполнить полностью", – говорит Лавров.

По его словам, с этим абсолютно согласны и в Москве.

В тренде
В МИД объяснили, есть ли угроза безвизу Украины с ЕС

"Это, наверное, должно быть считано в Киеве как недвусмысленный сигнал о недопустимости попыток поставить эти Минские соглашения с ног на голову и поменять их последовательность, поставив на первое место фактически оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где были провозглашены т.наз. "народные республики", – цинично заявил министр.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Киев требует первоочередного выполнения пунктов договоренностей, касающихся вопросов безопасности – выведения иностранных войск из Украины, отвода тяжелых вооружений и создания буферной зоны, возобновления украинского контроля на госгранице, а также освобождения всех заложников, а уже только потом – выборов на неподконтрольных территориях.

Напомним, неделей ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от спецпредставителя РФ Бориса Грызлову извиниться за слова об ОРДЛО как "отдельной территории".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ЕС оккупация минские договоренности Сергей Лавров Жозеп Боррель

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петицию
От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петициюПолитика
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавирусаПолитика
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика
Украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса без насилия – Резников
Украинская армия легко осуществит деоккупацию Донбасса без насилия – РезниковДонбасс
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрылиПолитика
"Батькивщина" выдвинула своего кандидата в мэры КиеваПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять