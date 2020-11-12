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Лавров нервно отреагировал на планы Украины по Донбассу

12 ноября, 15:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российский министр заявил, что урегулирование на Донбассе возможно только через Минские соглашения

В России раскритиковали новые инициативы Украины по урегулированию на Донбассе. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что предложенный Киевом План действий идет вразрез с Минскими соглашениями и требует их выполнения так, как это видит Москва.

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Об этом он сказал в интервью иностранным и российским СМИ, которое транслировалось в Facebook МИД РФ.

Он назвал "нечистоплотной дипломатией" призывы Франции и Германии к России выполнить договоренности по Донбассу. Более того, настаивает на том, чтобы Париж и Берлин отреагировали на заявления украинских властей касательно возвращения под контроль Украины границы с Россией в части ОРДЛО, что Минские договоренности устарели и их нужно переписать.

"Господин Кравчук (глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. – Ред.) недавно распространил какую-то новую инициативу, которая была уже охарактеризована нашими переговорщиками, как полностью подрывающая Минские договоренности и преследующая одну цель – собраться на саммит в "нормандском формате", – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что никаких перемен в выполнении Минских договоренностей он не видит. При этом он призвал Францию и Германию напомнить Украине, о чем договаривались во время Парижского саммита "Нормандской четверки" в 2019 году.

"Минским договоренностям нет альтернативы. Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками", – подчеркнул глава МИД РФ.

Отметим, что Россия отказывается выполнять даже первые пункты Минских соглашений: прекращение огня (несмотря на перемирие, оккупанты все равно стреляют, есть потери у ВСУ), вывод войск с Донбасса и разоружение боевиков. При этом Москва настаивает на выполнении Минских договоренностей строго по пунктам, а это значит – сначала выборы на Донбассе, а потом возвращение контроля над границей. Кроме того, договоренности в Париже гласили, что прекращение огня должно было произойти до конца 2019 года, но перемирие настало только в конце июля 2020-го. А недавно, 10 ноября, Украина запустила работу шести КПВВ на Донбассе, что тоже было предусмотрено в парижских, а потом и в минских договоренностях. Но боевики сорвали открытие со своей стороны в шести пунктах пропуска.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 ноября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Среди прочего, переговорщики договорились о разблокировании работы КПВВ, а также обсудили украинский План действий по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс минские соглашения Сергей Лавров

Источник: Сегодня

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