Кулеба ждет от белорусских оппозиционеров четкую позицию по Украине и войне с Россией

Пока белорусские оппозиционеры продолжают "сбегать" в Украину, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба хочет услышать позицию противников Лукашенко касательно Украины и российской агрессии, поскольку от оппозиционных политиков соседней страны часто звучат "признания в любви к России".

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Об этом он рассказал в интервью УНН.

"Я хочу увидеть, хочу услышать... позицию белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной. Я ничего на эту тему не слышал. Я только слышал заявления госпожи Тихановской о Крыме, она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году, и когда она станет президентом, то она обязательно выяснит, что там произошло, и определит свою позицию", – сказал он.

Кулеба напомнил о после Беларуси при ЮНЕСКО Латушко, когда он не особо поддерживал Украину при рассмотрении вопросов, связанных с незаконной оккупацией Крыма Россией и системным нарушением прав человека на полуострове. По его словам, белорусский дипломат действовал не так, как ожидала украинская сторона от соседней и дружественной страны.

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Кроме того, сейчас белорусские оппозиционеры часто высказывают свои симпатии к России и сильно хотят дружить с ней.

"Поэтому, я сейчас слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления – все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", еще будучи кандидатом в президенты Беларуси Светлана Тихановская не смогла ответить на вопрос журналиста о Крыме и Донбассе. Она выступила "категорически против войны", но открыто призналась в отсутствии у себя программы касательно российской агрессии. Но позже со второй попытки Тихановская с запинкой рассказала, чей Крым.

В свою очередь белорусский оппозиционер Валерий Цепкало удивил заявлением о "гражданской" войне на Донбассе: "Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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