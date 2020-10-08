Кулеба захотел выкурить сигару Черчилля за победу над Россией

Победа обязательно будет - благодаря таким союзникам, как Британия, говорит дипломат

Во время визита Владимира Зеленского в Великобританию украинскому президенту предложили занять рабочее место Уинстона Черчилля, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба захотел немного пошалить и выкурить сигару британского премьера.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Как рассказал сам глава украинской дипломатии, он сопровождал украинского лидера во время посещения офиса Черчилля, откуда британский премьер командовал войсками во время Второй мировой войны. Зеленскому даже предложили посидеть в кресле Черччиля и осмотреть его комнаты.

"Мы там впитали позитивный дух", – заявил министр и рассказал, что сильно хотел выкурить лежавшую на столе возле кресла Черчилля сигару.

"Хотелось выкурить победную сигару за победу в войне с Россией", – пояснил глава МИД. По его словам, победа обязательно будет, в частности, благодаря таким союзникам, как Британия.

Видео: PavlovskyNews

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Экспортно-кредитное агентство британского правительства утвердило Украине кредитные гарантии на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,23 млрд долларов США).

Кроме того, Украина получила от Великобритании 1,6 млрд долларов на развитие флота.

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