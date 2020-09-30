Кулеба: Вместо дружеской руки Украины, Лукашенко выбрал удушающие объятия Путина

Министр объяснил, когда Киев определиться с возможными санкциями против Беларуси

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который считает, что в Беларуси сейчас нет легитимной власти, заявил, что Киев мог бы стать посредником в урегулировании белорусского кризиса, однако Александр Лукашенко выбрал Россию.

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Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, несмотря на резкие выпады Лукашенко в адрес Украины, для нас Беларусь все равно остается дружественным государством.

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия (президента РФ) Владимира Путина", – сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что Украина еще не определилась со своей позицией касательно санкций против Беларуси.

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"Когда ЕС решит вводить санкции против Беларуси, мы будем внимательно изучать это решение. Пока его нет. Для нас важны национальные интересы Украины, политические и экономические", – добавил глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В свою очередь в МИД Беларуси ответили на позицию Украины по Лукашенко. Минску не нравятся оценки Киева касательно внутриполитической ситуации в Беларуси и считают, что Кулеба всего лишь следовал "модным трендам" Запада.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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