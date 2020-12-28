Кулеба: Украина может оказаться в военном окружении России

Российские войска могут оказаться практически со всех сторон вблизи Украины

Если Россия возьмет Беларусь под полный контроль, то это будет серьезной военной угрозой для Украины, поскольку наша страна окажется практически в окружении.

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Об этом сказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он считает, что если Россия будет полностью контролировать Беларусь, то будет еще более агрессивно вести себя в отношении Украины.

"Если Россия получит полный контроль над Беларусью, это станет серьезной угрозой для Украины. Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", – сказал Кулеба.

Еще одна будет серьезная проблема для Украины, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность.

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"Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью, а также тесно сотрудничает с соседней страной в сфере безопасности и обороны. Если Москва получит полный контроль над этими отраслями, мы будем вынуждены искать другие варианты", – добавил министр.

Как мы уже писали, в этом же интервью Кулеба назвал две причины, почему Россия может вывести войска с Донбасса.

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