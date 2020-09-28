Кулеба обсудил войну в Карабахе с главой МИД Азербайджана

На фоне активизации боевых действий между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

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Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Кулеба выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и поинтересовался сложившейся ситуацией, Байрамов рассказал об ответе азербайджанских вооруженных сил на удары со стороны Армении по их позициям на линии фронта.

Байрамов заявил, что армянская сторона целенаправленно обстреливает мирное население и гражданские объекты. По его словам, противник в очередной раз грубо нарушил нормы международного гуманитарного права, открыв огонь по мирным жителям, что привело к жертвам среди мирного населения Азербайджана.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан в его конфликте с Арменией. По его словам, пора положить конец армянской оккупации Нагорного Карабаха.

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