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Кулеба: Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму

23 февраля, 14:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты давно забыли о существовании международных договоров о нераспространении ядерного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия подрывает безъядерный статус оккупированного украинского полуострова. Об этом он сказал во время Конференции по разоружению-2021, сообщает МИД.

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Он напомнил, что Россия пренебрегает рядом международных договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на международных документах", – сказал Кулеба.

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Министр отметил, что Россия незаконно наращивает свой ядерный потенциал в Крыму, чем подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

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Украина также готова принять активное участие в разработке универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств.

Кулеба намекнул Западу, что война России против Украины – это военная экспансия оккупантов на восток и юг Европы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020) представитель Украины заявил, что Россия захватила ядерные установки в Крыму. Стоит отметить, что ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой этой международной организации.

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Россия Крым ядерное оружие Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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