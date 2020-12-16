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Кулеба: Разговор о России очень нужен, но Украина к нему не готова

16 декабря, 13:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Киеве не знают, будет ли путин у руля России через 10 лет, но разговор намечается

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что общество еще не готово спокойно обсуждать Россию, но такой разговор очень нужен – без стратегии относительно РФ не будет ни безопасности, ни процветания. Об этом он сказал во время дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" в Киеве.

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Министр не знает, будет ли через 10 лет в Кремле все еще сидеть Путин, но точно знает, что ни украинское общество, ни политикум пока не готовы к спокойному разговору относительно России.

"Мы никогда не уйдем от своей географии – это тоже надо понимать ... Нам нужно очень осторожно подбираться к этой теме, потому что в обществе еще много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, он будет или замаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар – но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания. Это нужно осознавать", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что думает об отношениях с Россией. Глава государства считает, что отношений между Киевом и Москвой сейчас вообще нет, но диалог уже начался.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения с Украиной испортились не из-за Крыма. Он уверен, что негатив между двумя странами рано или поздно уйдет.

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Россия Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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