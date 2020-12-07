Кулеба рассказал, стоит ли вводить экономические санкции против Беларуси

После того, как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза, свои экономические меры Киев вводить пока не собирается. Украина против жестких мер действующей власти в Беларуси, но и в то же время не хочет разрывать торговлю с этой страной.

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Об этом сказал в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", – сказал он.

Кулеба признает принципиальные политические разногласия Украины и Беларуси, но, несмотря на это, не видит необходимости в экономических санкциях.

"Торговля одинаково важна для обеих стран (товарооборот между странами 18,5 млрд долл. – Ред.). Будем двигаться по этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизировано с Евросоюзом – и в плане защиты прав человека, и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", – подчеркнул глава МИД Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", после того, как Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси, Минск пригрозил ввести ответные меры против украинских чиновников. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обвинил Киев в непоследовательности и несамостоятельности.

Видео: Сегодня

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