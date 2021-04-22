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Кулеба рассказал, ответил ли Путин на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

22 апреля, 09:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер еще 20 апреля обратился к Путину с предложением, но в Кремле что-то долго думают

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Кремль проигнорировал предложение президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину для переговоров в зоне конфликта на Донбассе", – сказал он.

Также Кулеба высмеял угрозы Путина в сторону Запада во время своего послания Федеральному собранию, чтобы не переходили "красные линии". Украинский министр воспринял эти слова таким образом: "Мы (РФ) будем пересекать ваши "красные линии", но вам не разрешено пересекать наши "красные линии", и мы будем определять, где находятся наши "красные линии".

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Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление президента Украины было передано Путину, но реакции пока ноль. Читайте подробнее в нашем материале о возможных переговорах президентов, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Кулеба
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