Кулеба рассказал, могут ли санкции рассорить Украину и США

Украина как государство не имеет отношения к действиям отдельных украинцев, которых наказала Америка за вмешательство в выборы

Введение санкций против нескольких украинцев за вмешательство в американские выборы не повлияет на двухсторонние отношения Украины и США.

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Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, любой человек, который хочет повлиять на внутренние политические процессы в США, в конце концов будет нести за это ответственность, потому что Штаты очень жестко и принципиально относятся к таким вещам.

"Все люди, которые пытались это делать, они должны были осознавать последствия подобных шагов", – сказал Кулеба.

Министр считает, что на двухсторонние отношения Украины и США этот "санкционный инцидент" никак не повлияет.

"Нет никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США – этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться и решаться как отдельных физических лиц", – подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что Америка в своих заявлениях по санкциям указывает на действия этих людей в интересах России, а не Украины – это важный момент.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Минфине США отмечали, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США.

Одним из таких соучастников был и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, вот только его фракция пока еще не приняла решение, что с этим делать – вопрос изучают. Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на санкции США.

Видео: Сегодня

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