Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с Байденом

Вопрос возможного телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена уже поднимался, но пока американский лидер сосредоточен на внутренних проблемах.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Если интересоваться американской политикой, не искать конспирологию, а просто следить за американской политикой, то видно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутренних американских вопросах, и количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено", – отметил он.

По словам Кулебы точной даты возможного разговора двух президентов пока нет.

"Вот когда договоримся, тогда и будет", – уклончиво ответил министр.

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Тем не менее он добавил, что этот вопрос уже обсуждался и над ним сейчас работают дипломаты.

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"Я поднял вопрос разговора лидеров. Безусловно, это очевидно, что они должны поговорить. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитического повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет", – рассказал Кулеба.

Напомним, Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине.

Мы также сообщали, что от США не было негативных сигналов Украине из-за действий отдельных политиков, против которых недавно ввели санкции.

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