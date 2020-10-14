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  1. Новости политики

Кулеба призвал наказать Россию за кибератаку на парламент Норвегии

14 октября, 22:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина готова к усилению сотрудничества для противодействия киберугрозам

Россия должна ответить за кибератаку на парламент Норвегии, совершенную в августе этого года, а Украина готова к усилению сотрудничества с этой страной для противодействия таким угрозам.

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Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Россия должна понести ответственность за кибератаку на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозами", – написал глава МИД.

Он добавил, что евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны.

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Напомним, 1 сентября в Норвегии заявили, что на их парламент в августе была совершена мощная кибератака. Во вторник, 13 октября, министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серейде заявила, что власти королевства подозревают Россию в организации хакерской атаки на парламент.

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Мы также сообщали, что Европейский союз начал процедуру введения санкций за кибератаку на германский бундестаг, осуществленную в 2015 году, в которой также подозревают Россию.

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Россия Норвегия кибератака МИД Украины Дмитрий Кулеба
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