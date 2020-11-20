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Кулеба предложил Зеленскому назначить Маркарову послом в США

20 ноября, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава МИД Украины предложил неожиданную кандидатуру на смену Ельченко

Экс-министр финансов Оксана Маркарова может сменить Владимира Ельченко на посту посла Украины в США. Ее кандидатуру президенту Украины уже подал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, к нынешнему послу Ельченко у Киева нет претензий, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.

"Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время", – написал в Facebook Кулеба.

Он отметил, что Маркарову в Вашингтоне хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и в МВФ.

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Кулеба предложил Зеленскому назначить Маркарову послом в США

"Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы … Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом", – добавил глава МИДа.

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Напомним, Оксана Маркарова попала под увольнение, когда 4 марта Верховная Рада сменила почти весь состав Кабмина.

Смотрите также сюжет о назначении Владимира Ельченко послом в США в декабре 2019 года:

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США посол Оксана Маркарова Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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