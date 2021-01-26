Кулеба поздравил Блинкена с назначением главой Госдепа

Глава МИД надеется на укрепление стратегического партнерства Украины и США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением на должность главы Государственного департамента Соединенных Штатов, выразив уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве между США и Украиной.

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Об этом говорится в заявлении Кулебы в Twitter.

"Поздравляю Энтони Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов", – написал глава МИД.

Кулеба уверен, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов станет "замечательным аккордом в трансатлантическом единстве и стабильности".

Напомним, ранее во вторник Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должности госсекретаря.

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Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Блинкен заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия, напомнив, что призывал к этому администрацию Дональда Трампа еще несколько лет назад.

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