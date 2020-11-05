Українська
$ 28,51
33,42
  1. Новости политики

Кулеба озвучил официальную позицию Украины по выборам в США

5 ноября, 11:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нынешняя президентская гонка в США напоминает американские горки, отметил глава МИД Украины

Украине не важно, кто победит на выборах США – Джо Байден или Дональд Трамп, поскольку наша страна и так имеет двухпартийную поддержку в Америке. Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реклама

По его словам, нынешняя президентская гонка в США напоминает американские горки.

"Хочу озвучить официальную нашу позицию, которая заключается в том, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений", – сказал Кулеба.

Министр напомнил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях (не важно, кто станет президентом), а на системной поддержке, которую наша страна имеет и от Демократической партии, так и от Республиканской.

"Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Америкой территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией", – подчеркнул Кулеба.

Отметим, на президентских выборах в США идет ожесточенная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Демократ после победы в важном Мичигане набрал 264 голоса выборщиков (для победы необходимо 270), в то время как у действующего президента 214. Дональд Трамп может обогнать Байдена только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании. Читайте подробней о выборах президента США.

Сайт "Сегодня" разбирался, чего ждать Украине, если победит Трамп.

Реклама

Также читайте о трех возможных сценариях для Украины, если победит Байден.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США выборы в США Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?
СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?Политика
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделать
Богдан: Зеленский знал, что Конституционный суд собирается сделатьПолитика
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставку
Верховная Рада призвала судей КСУ подать в отставкуПолитика
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку
Ростов – не резиновый: в СНБО призвали Тупицкого подать в отставкуПолитика
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИ
Судьи КСУ отказываются подать в отставку – СМИПолитика
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект Зеленского
В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять