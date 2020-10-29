Кулеба ответил на резкое заявление Сийярто об Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал Венгрии не вмешиваться во внутренние дела Украины и уважать наши национальные интересы. Киев ни в коем случае не отказывается от вступления в НАТО. Так он ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который намекнул на дальнейшее блокирование евроинтеграционных устремлений Украины.

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Он сравнил отношения между Украиной и Венгрией с американскими горками: сначала медленно шли вверх, а потом резко вниз.

"Мы настроены на конструктив, но мы никогда не спустим с рук какие-либо попытки не уважать или игнорировать украинский суверенитет и национальные интересы. Что касается комиссии Украина – НАТО. Собственно, Венгрия и не прекращала блокирование заседания комиссии, и всегда мы выходили из того, что окончательное урегулирование образовательного вопроса (речь о языковом законе) приведет к снятию этого блокирования со стороны Венгрии", – сказал Кулеба на брифинге.

В то же время он считает неправильными слова главы венгерского МИДа Петера Сийярто, что якобы Украина своим запретом въезда для двух венгерских чиновников "дает сигнал, что она отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции".

"Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами – членами ЕС и НАТО в вопросах нашей европейской и евроатлантической интеграции. Но это не означает, что мы будет пропускать какие-либо попытки пренебрежительно относиться к нашим национальным интересам", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", начался скандал с того, что венгерских чиновников уличили в незаконной агитации за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. В МИД Украины заявляли, что такие действия противоречат украинскому законодательству, так как иностранные граждане не имеют права участвовать в предвыборной агитации. После этого венгерскому послу вручили ноту протеста. Также в день выборов сам Сийярто призвал поддержать Партию венгров.

В украинском МИДе отмечали, что Будапешт подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Украины. Наши дипломаты заявили об игнорировании Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины. В результате 26 октября стало известно, что Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии.

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