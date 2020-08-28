Кулеба ответил на обвинения Путина по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси

Украина не будет вмешиваться во внутренние дела соседней страны

Заявление президента России Владимира Путина о причастности украинских и американских спецслужб к "вагнеровской операции" в Беларуси – это попытка оправдать вмешательство РФ в дела этой страны. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси", – сказал дипломат.

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Кулеба подчеркнул, что "Украина не вмешивалась, не вмешивается, и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси".

Ранее Путин заявил, что боевиков ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси, заманили в эту страну украинские и американские спецслужбы.

"На самом деле их (российских наемников) затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", – сказал он.

Однако каких-либо доказательств российский президент не озвучил.

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Отметим, в Службе внешней разведки Украины заявили, что слухи о причастности украинских спецслужб к "разработке" боевиков ЧВК "Вагнер" запустили в России.

Напомним, 14 августа Беларусь передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", которых в июле задержали в пригороде Минска. Украина требовала выдать ей часть задержанных – тех из них, кто участвовал в военных действиях на Донбассе или причастен к незаконной российской аннексии Крыма.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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