Кулеба отреагировал на заявление депутата о "военной помощи для Азербайджана"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что только президент или правительство имеют право принимать решение о предоставлении военной помощи иностранному государству. Так он ответил на заявление одного из народных депутатов, что якобы Украина готова помочь Азербайджану в военном плане.

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На фоне войны между Арменией и Азербайджаном он призвал к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, и отвечали официальной позиции нашего государства.

"В связи с высказываниями народного депутата о предоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам хочу отметить следующее. Каждый народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины", – написал он в Facebook.

Министр также обратился к азербайджанской и армянской диаспорам в Украине и попросил их не поддаваться на провокации.

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В то же время руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Армения, нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук подтвердил, что готовы оказать поддержку пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, но речь не идет о военной помощи.

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"В очередной раз хочу призвать стороны азербайджано-армянского конфликта к мирному урегулированию и прекращению огня. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь всем пострадавшим мирным жителям Нагорного Карабаха. Приношу свои соболезнования семьям погибшим. А некоторых своих коллег прошу обратиться к здравому смыслу по отношению к данному конфликту, а также рекомендую тщательнее изучать историю и не распространять фейки", – написал он в Facebook.

Напомним, накануне в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко заявила, что Украина могла бы оказать военную помощь Азербайджану. По словам депутата, помощь уже оказывается "и в правовом поле, и в ресурсном". В свою очередь глава МВД Арсаен Аваков уже четко заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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