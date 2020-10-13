Кулеба объяснил Кремлю, когда будет закрыт вопрос Крыма

В Кремле отметились очередным циничным заявлением, но в Киеве их поставили на место

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос оккупированного Крыма будет закрыт только тогда, когда он вернется в состав Украины. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он ответил на вчерашнее дерзкое заявление в Кремле.

"Я могу абсолютно четко заявить, что вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира и самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым до тех пор, пока он не вернется в состав Украины, в тот статус, который у него был до 2014 года", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Владимира Зеленского о мирном соглашении с Путиным, заявил, что вопрос Крыма закрыт.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказывал о стратегии освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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