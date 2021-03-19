Кулеба назвал две главные задачи для деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель "Крымской платформы" в том, чтобы последовательным системным давлением выжать Россию из Крыма.

Реклама

В эфире одного из телеканалов он также назвал и две задачи для деоккупации полуострова.

"Первая – это вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня. И эта задача уже успешно решается, потому что о Крыме снова начали говорить на самом высоком уровне. Это опять тема №1. Вторая задача - это систематизировать все усилия – от политических заявлений к санкционным решениям, и иметь механизм, который позволит убирать любые пробелы в этом системном режиме давления на государство-агрессор", – сказал Кулеба.

По его словам, Крымская платформа объединит правительства и парламенты других государств, международных экспертов, международные общественные объединения вокруг общей цели – деоккупации Крыма.

Напомним, Крымская платформа стартует на саммите в Киеве в 2021 году. На нем соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

Реклама

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" Кулеба заявил: от географии невозможно убежать, поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем.

Кроме того, Кулеба рассказал, как Украина намерена двигаться в переговорах по Донбассу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама