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Кулеба назвал две главные задачи для деоккупации Крыма

19 марта, 01:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр также рассказал о цели "Крымской платформы"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель "Крымской платформы" в том, чтобы последовательным системным давлением выжать Россию из Крыма.

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В эфире одного из телеканалов он также назвал и две задачи для деоккупации полуострова.

"Первая – это вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня. И эта задача уже успешно решается, потому что о Крыме снова начали говорить на самом высоком уровне. Это опять тема №1. Вторая задача - это систематизировать все усилия – от политических заявлений к санкционным решениям, и иметь механизм, который позволит убирать любые пробелы в этом системном режиме давления на государство-агрессор", – сказал Кулеба.

По его словам, Крымская платформа объединит правительства и парламенты других государств, международных экспертов, международные общественные объединения вокруг общей цели – деоккупации Крыма.

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Напомним, Крымская платформа стартует на саммите в Киеве в 2021 году. На нем соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

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Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" Кулеба заявил: от географии невозможно убежать, поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем.

Кроме того, Кулеба рассказал, как Украина намерена двигаться в переговорах по Донбассу.

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Крым Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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