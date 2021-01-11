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Кулеба: Крым для России – открытая рана

11 января, 12:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия попытается минимизировать успех Крымской платформы

Вопрос оккупированного Крыма для России не закрыт, как она постоянно утверждает, поскольку полуостров для нее – открытая рана, которая не дает покоя Кремлю благодаря действиям Киева.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает МИД.

"Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на Крымскую платформу показала: Крым для России – открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен", – сказал министр.

По словам Кулебы, Украине известно, что РФ будет прилагать немало усилий на всех уровнях, в том числе разведывательных, чтобы минимизировать успех Крымской платформы.

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"Эта работа уже разворачивается… Мы вернем Крым и не должны ставить этот факт под сомнение ни на миг", – добавил глава МИДа.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Дмитрий Кулеба рассказывал о стратегии освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.

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Россия Крым Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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