"Кукловодов нет": беларусская оппозиционерка открестилась от украинского влияния на протесты

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая вместе с единомышленниками создала партию, заявила, что была на многих протестных акциях, но не видела ни одного украинского националиста или украинских "правых", так что говорить о влиянии на демонстрации Украины не приходится.

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Об этом она заявила в интервью "Левому берегу".

"Вообще последние несколько месяцев нам постоянно преподносят очень странные данные. Были заявления о том, что 200 российских боевиков находятся на территории Беларуси. Мы слышали, что задержали 33 человека из ЧВК "Вагнер". Что потом с ними произошло, мы знаем", – заметила она.

Мол, постоянно присутствуют новости, которые друг другу противоречат.

"Вот почему верить тому, что сейчас здесь находятся украинские националисты, у меня тоже нет абсолютно никаких оснований", – заметила она.

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Колесникова отметила, что постоянно появляется информация, что "существуют какие-то внешние кукловоды, которые здесь всем руководят".

"Белорусские власти абсолютно не понимают, что кукловодов нет, а есть белорусский народ, который в подавляющем своем большинстве более не согласен жить с прежним президентом. После того как они сфальсифицировали выборы, белорусский народ ещё больше в этом своём требовании убедился. Власть никак не может понять: никакие кукловоды не способны организовать подобное. Весь децентрализованный протест, который есть в Беларуси, – это заслуга самого белорусского народа, а не каких-то сил извне", – резюмировала она.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал опасный для Украины сценарий развития событий в Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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