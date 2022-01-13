Куда смотрел Зеленский? Люди Порошенко заняли Офис президента – фото

Депутаты "ЕС" сделали шуточное фото не без намека о Банковой

Соратники Порошенко повеселились на работе. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Ирина Геращенко озадачила неожиданным фото: находясь в помещении партии "Европейская солидарность", она написала, мол, на рабочем месте в Офисе президента.

Так в каком там офисе Геращенко?

Она сообщила, что находится с другими своими коллегами в Офисе президента. Хотя по фото видно, что они явно не на Банковой. Судя по всему, они решили подшутить и немного потроллить власть.

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"Четверг. Утро. Офис президента. Работаем с Викторией Сюмар, Ростиславом Павленко, Александром Турчиновым", – написала нардеп в Facebook.

А в комментариях объяснила, что речь идет об офисе пятого президента Украины, который сейчас находится в Брюсселе. На реплику журналиста, что в "ЕС" президент тоже не на рабочем месте, она ответила: "Он в Брюсселе. Работает над международной поддержкой Украины. Чем и должен заниматься лидер".

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Порошенко действительно в Брюсселе

Пока правоохранители ждут самолет с Порошенко из Варшавы, он неожиданно улетел в Брюссель (Бельгия), где провел ряд встреч с европейскими политиками.

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Там он говорил не о своих проблемах в Украине, а о том, что делать с российским агрессором, который угрожает нам большой войной.

"Санкции, которые должны быть применены уже в данный момент для того, чтобы ослабить Россию, ослабить ее военную мощь и ослабить аппетиты России в отношении Украины и европейской безопасности", – сказал он.

Как дела у самой Геращенко

В первые дни 2022 года Ирина Геращенко умудрилась сломать ногу, причем уже второй раз одну и ту же. Первый перелом был 11 лет назад.

Ирина Геращенко уже второй раз ломает одну и ту же ногу. Коллаж "Сегодня"

А в декабре нардеп попала в несколько неприятных ситуаций. Одна из них – Ирину Геращенко оскорбил "слуга" Александр Ковальчук. Она в ответ припомнила депутату маты в сессионном зале и заявила, что он уже успел извиниться.

"Ничего особенного, просто фракция "слуг" населена местными Гогилашвили. Депутат Ковальчук сегодня грубо хамил…"

Но были не только скандалы, но и смешные ситуации. Под конец работы парламента в 2021 году во время выступления с парламентской трибуны нардеп перепутала Порошенко с Зеленским, чем рассмешила депутатов в зале.