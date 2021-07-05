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Кто прогуливал больше всех? В июне работу в Раде пропускали более 130 нардепов

5 июля 2021 13:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ни на одном заседании не было зарегистрировано шесть народных депутатов, а двое человек было только на одном заседании

Виктор Медведчук и Жан Беленюк пропускали заседания в Раде. Коллаж: "Сегодня"

Виктор Медведчук и Жан Беленюк пропускали заседания в Раде. Коллаж: "Сегодня"

Только 68% от состава Верховной Рады (291 народный депутат) посетили все пленарные заседания в июне (11).

Об этом говорится на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

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В июня хотя бы раз прогуливал 131 народный депутат.

Так, шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании:

  • Виктор Медведчук;
  • Тарас Козак;
  • Вадим Столар;
  • Леся Василенко;
  • Степан Ивахив;
  • Олесь Довгий.

Только на одном пленарном заседании были:

Не пропусти!
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  • Иван Калаур;
  • Александр Герега.

Только на двух заседаниях были:

  • Жан Беленюк;
  • Максим Ефимов;
  • Юрий Солод;
  • Александр Фельдман.
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Недавно мы писали о том, что половина депутатов фракции "Голос" объявили о недоверии руководству этой политической силы и даже хотят отозвать депутатский мандат главы партии Киры Рудык.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

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