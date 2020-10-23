Кто отвечает за состояние украинской энергетики: спецрепортаж "По следам Валерия Тарасюка. Часть третья"

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование "По следам Валерия Тарасюка. Часть третья".
Эта программа посвящена деятельности главы комиссии, от которой зависят тарифы на коммунальные услуги, оплачиваемые каждой украинской семьей.
Авторы передачи выясняли: как идет расследование народных депутатов в отношении деятельности энергетического регулятора? И почему члены комиссии заявляют, что на них оказывается давление? А также – какие звучат претензии в адрес руководителя регулятора?
В программе выступили, в частности, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, народный депутат, член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Валентин Наливайченко и эксперт по вопросам энергетики Кирилл Сазонов.
Что удалось узнать журналистам? Смотрите полный выпуск специального репортажа-расследования "По следам Валерия Тарасюка. Часть третья".
Ранее на телеканале "Украина" вышла первая часть спецрепортажа "По следам Валерия Тарасюка". Авторы программы задались вопросом: какой след успел оставить в украинской энергетике глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк?
Во второй части своего расследования корреспонденты спецрепортажа выясняли, откуда у чиновника, по информации экспертов, появились оффшорные компании, и зачем он переписал, как утверждают специалисты, украинский бизнес на брата.
Специальный сенсационный спецрепортаж освещает различные темы, интересующие украинского телезрителя.
Ранее "Сегодня" писали о том, что, по мнению народного депутата, профсоюзного лидера шахтеров Михаила Волынца, намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт.
Также мы сообщали о том, что Кабмин поручил создать комиссию, которая, в частности, должна контролировать работу НКРЭКУ.
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