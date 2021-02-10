Кто из них Шмыгаль? Фото украинского премьера и Шарля Мишеля взорвало соцсети

Глава украинского правительства и президент Евросовета как две капли воды похожи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Но украинцев заинтересовали не важные темы их встречи, а кое-что необычное.

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Политики обсуждали Соглашение об ассоциации, однако пользователи соцсетей обратили внимание на другое – Денис Шмыгаль и Шарль Мишель как две капли воды похожи друг на друга.

После того, как украинский премьер прибыл на встречу, они сделали совместное фото. Найдите на этих кадрах Шмыгаля.

Видео: Сегодня

В сети украинцы сразу заценили встречу Шмыгаля и Мишеля:

Шмыгаль (слева) и Мишель. Фото: КМУ

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"Братья близнецы".

"Двойник. Сначала показалось, что фото смонтировано".

"Кто из них Шмыгаль?".

"Клоны".

"Наш лучше".

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"Может поменять Шарля на Шмыгаля на несколько месяцев?".

"Похожи, будто родные братья".

"Возможно, это план "Б" – обмен Шмыгалями".

Как сообщали новости "Сегодня", встреча Шмыгаля и Мишеля состоялась вечером 9 февраля. По итогам переговоров премьер заявил, что Украина хочет "сшить рынки" и ожидает от ЕС временных рамок пересмотра Соглашения об ассоциации.

Также Шмыгаль встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Альянсе ответили на слова президента Владимира Зеленского, почему Украина до сих пор не в НАТО, и дали совет.

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