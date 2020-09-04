"Кто бы говорил, с зонтиком": Гончаренко поконфликтовал с Верещук в прямом эфире

В эфире «Свободы слова Савика Шустера» депутаты не смогли договориться

Полет депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук с зонтиком стал заметным новостным поводом недели и не прошел незамеченным в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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Во время выступления главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, который комментировал слухи о причастности СБУ к задержанным в Беларуси вагнеровцам, депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко смахнул с пиджака разведчика паука и иронично отметил, что это "не провокация".

Поведение депутата не поддержали гости студии и ведущий, призывали Гончаренко не шутить во время обсуждения серьезных тем и не перебивать главу Службы. Депутат Ирина Верещук также присоединилась к критике Гончаренко.

На что Гончаренко возмущенно заметил: "Кто бы говорил, с зонтиком!"

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Ранее Ирина Верещук в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказала, что совершенно не понимает ажиотажа вокруг своего ролика. Видео, по ее словам, символизирует ветер перемен.

Напомним, 3 сентября Ирина Верещук участвовала в съемках своего предвыборного ролика – видео со съемок стало мемом в Сети.

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