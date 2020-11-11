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КСУ открыл производство по "делу Зеленского"

11 ноября, 10:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Еще летом глава государства нарушил карантин, но до сих пор не оштрафован

Конституционный суд решит, можно ли штрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Открыто соответствующее производство и судьи рассмотрят это дело.

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Об этом сообщили "Радио Свобода" сообщили в КСУ.

Отметим, что ранее Верховный суд Украины направил в КСУ запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Украины к административной ответственности.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", – сообщили в Конституционном суде.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

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В то же время в Нацполиции составили админпротоколы не только на Зеленского, но и на и его спутников, которые с ним посещали кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина. Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении). В результате 19 июня Ермака и Ляшко оштрафовали "за кофе" с Зеленским.

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штрафы КСУ Владимир Зеленский Конституционный суд
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