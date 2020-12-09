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КСУ открыл производство о конституционности карантина выходного дня

9 декабря, 15:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Права граждан были нарушены

Конституционный суд Украины открыл производство о конституционности карантина выходного дня.

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Об этом в Telegram сообщила представительница Верховной Рады в КСУ нардеп Ольга Совгиря.

Накануне в Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня.

В представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают.

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Также отмечается, что ограничения были введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав.

При этом, как отметила Совгиря, "предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом".

Как известно, карантин выходного дня действовал в Украине в ноябре.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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