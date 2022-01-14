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"Кроты" на Банковой готовят кризис в Украине: Зеленскому предложат капитуляцию

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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14 января, 20:10
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Последний месяц зимы будет очень опасным для Украины периодом
Силовики предупредили о новой угрозе
Силовики предупредили о новой угрозе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина вступает в опасный период – уже в феврале наша страна может столкнуться с новой российской агрессией, причем изнутри страны. В программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале Украина 24 заявили, что у власти "под носом" огромное количество вражеских агентов.

"Кроты" могут вылезти уже в феврале

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко считает последний месяц зимы очень опасным для Украины периодом.

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"С моей точки зрения, именно в феврале, когда сойдутся в кучу все негативные процессы, запущенные московской агентурой вокруг Зеленского: энергетический кризис, ценовой, зарплатно-пенсионный и политический, который будет вызван возможным арестом Порошенко. Есть большая вероятность, что московская агентура позволит пойти Зеленскому на капитуляцию", – сказал он.

Экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что Путин с 2005 года начал реализовывать план возможного силового варианта решения украинского вопроса, в том числе с помощью шпионов внутри страны. По его словам, любой государственный чиновник должен письменно изложить, признает ли РФ агрессором.

На уточняющий вопрос в студии, есть ли "кроты" в Украине, Смешко ответил: "Безусловно, есть".

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"Их настолько много уже сейчас, что их число уже само по себе угроза возобновления эффективности системы спецслужб в нашей стране", – сказал экс-глава СБУ.

А разведчики недавно предупреждали о "кротах"

3 декабря 2021 года на фоне скандала с проваленной операцией по "вагнеровцам" власть обвиняли в связи с российскими агентами. Бойцы украинской разведки назвали в программе "Свобода слова Савика Шустера" имена "кротов", которые окружают Зеленского.

"Там не один крот, а просто такая целая группа людей. Татаров, Ермак, Демченко", сказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Червинский.

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Гордон тоже предупреждал об агентах

Журналист Дмитрий Гордон заявлял, что на высших руководящих должностях Украины находятся российские агенты, "имена которых известны", но он не готов их назвать, потому что опасается за свою жизнь.

Украина наводнена агентами РФ

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщал, что в Украине сохраняются угрозы от деятельности российских шпионов и диверсантов, которые развернули на украинской территории свои шпионские сети.

"В Украине – достаточно серьезная концентрация российских разведывательных сетей. Причем не только в военно-политическом отношении, просочившихся в верхние эшелоны", – заявлял он.

Как СБУ разоблачали агентов РФ

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