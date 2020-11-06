Кривонос о плане ТКГ по Донбассу: Теперь Украина навязывать России инициативу

Теперь все зависит от России, которой передали предложения украинской стороны

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос позитивно оценивает План действий по Донбассу, который был представлен украинской стороной в Трехсторонней контактной группе. Теперь Киев навязывает Москве инициативу и ставит россиян в затруднительное положение.

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Об это он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Украина своими предложениями заставляет Россию действовать уже не так уверенно, как было раньше. По его мнению, в подобном ключе нужно было действовать нам во время истории с инспекцией Шумов.

"Тогда мы играли второй номер. Возможно, надо было сделать: "Вы хотите Шумы, а мы хотим проверить Дебальцево и Докучаевск, так как согласно Минским договоренностям эти два населенных пункта должны быть деоккупированы". Позитив – что пошло движение вперед и мы навязываем свою инициативу, это очень важно. Каким образом будут действовать наши переговорщики с другой стороны, мы увидим. Время четко определено, Украина показала свое желание продолжать шаги вперед к мирному решению ситуации на Донбассе. Теперь будем ждать ответа со стороны наших оппонентов", – сказал Кривонос.

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Представитель СНБО подчеркнул, что теперь все зависит от России, которой передали предложения украинской стороны.

"Хотят они действовать или не хотят они действовать. В любом случае сроки могут обсуждаться, могут переноситься – это уже вопрос другой. Самое главное – мы должны услышать реакцию, воспринимают ли наши предложения. Вчерашнее заявление господина Пескова (пресс-секретарь Путина. – Ред.), что они не воспринимают, но подождем ответа на уровне ТКГ", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно этому плану, предполагается провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Видео: Сегодня

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