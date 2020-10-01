Кремль хотят наказать за отравление Навального: счета и визы чиновников заморозят

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального может серьезно аукнуться российским властям: их счетам грозит замораживание, а самим чиновникам – запрет въезда на Запад. Свободная демократическая партия Германии уже предложила в Бундестаге принять закон наподобие американского "закона Магнитского".
Об этом глава либералов Кристиан Линднер заявил немецкому изданию Spiegel.
"Мы будем специально выступать с инициативой в Бундестаге по т.н. закону Магнитского", — сказал он. Линднер подчеркнул: нельзя допустить, "чтобы пособники нарушений закона и прав человека свободно пользовались на Западе привилегиями открытого общества".
Издание уточняет, что к введению санкций в связи с делом Навального призвали в Бундестаге и представители других партий ФРГ: внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид, депутат от "зеленых" Омид Нурипур, председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.
Напомним, что наказать власти России за отравление Навального потребовали сенаторы США.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что депутат от СДпГ Ренате Альт заявила о необходимости введения персональных санкций против коррумпированной российской элиты, составления "европейского списка Магнитского" и активного предложения российским диссидентам о предоставлении политического убежища.
Закон Магнитского был принят в декабре 2012 года в США и вводил персональные санкции – запрет на въезд и блокирование финансовых активов – в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Изначально был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти финансиста Сергея Магнитского, который раскрыл миллиардные хищения из российского бюджета, был незаконно арестован и скончался в тюрьме.
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