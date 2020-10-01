Кремль хотят наказать за отравление Навального: счета и визы чиновников заморозят

Пособники нарушений закона и прав человека не должны свободно пользоваться привилегиями открытого общества, говорят в Бундестаге

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального может серьезно аукнуться российским властям: их счетам грозит замораживание, а самим чиновникам – запрет въезда на Запад. Свободная демократическая партия Германии уже предложила в Бундестаге принять закон наподобие американского "закона Магнитского".

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Об этом глава либералов Кристиан Линднер заявил немецкому изданию Spiegel.

"Мы будем специально выступать с инициативой в Бундестаге по т.н. закону Магнитского", — сказал он. Линднер подчеркнул: нельзя допустить, "чтобы пособники нарушений закона и прав человека свободно пользовались на Западе привилегиями открытого общества".

Издание уточняет, что к введению санкций в связи с делом Навального призвали в Бундестаге и представители других партий ФРГ: внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид, депутат от "зеленых" Омид Нурипур, председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.

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Напомним, что наказать власти России за отравление Навального потребовали сенаторы США.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что депутат от СДпГ Ренате Альт заявила о необходимости введения персональных санкций против коррумпированной российской элиты, составления "европейского списка Магнитского" и активного предложения российским диссидентам о предоставлении политического убежища.

Закон Магнитского был принят в декабре 2012 года в США и вводил персональные санкции – запрет на въезд и блокирование финансовых активов – в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Изначально был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти финансиста Сергея Магнитского, который раскрыл миллиардные хищения из российского бюджета, был незаконно арестован и скончался в тюрьме.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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