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Кравчук жестко напомнил Грызлову: Украина – независима и не позволит диктовать условия

30 сентября, 21:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинской делегации заявил, чтобы Москва не ставила Киеву ультиматумы

Киев пытается снять российскую блокаду с работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, при этом главе украинской делегации Леониду Кравчуку пришлось жестко напомнить россиянам, что Украина – независимое государство и не позволит диктовать ей какие-либо условия.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Делегации Украины, России и ОБСЕ в режиме видеоконференции четыре часа обсуждали процедурные вопросы, но так и не смогли перейти к рассмотрению повестки дня. Поэтому Кравчук обратился уполномоченному представителю РФ Борису Грызлову с призывом не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы простые люди.

Глава украинской делегации также призвал не создавать "камни преткновения", а двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц. Обращаясь к Грызлову, Кравчук заявил: "Не выдвигайте нам ультиматумы. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, не позволит диктовать ей какие-либо условия".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что уже не первый месяц российская сторона в ультимативной форме требует отмены четвертого пункта постановления о назначении местных выборов в Украине, по которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Киеву контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

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Однако глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время семичасовых "нормандских переговоров" в Берлине Украина не давала никаких обязательств пересмотреть постановление Верховной Рады по выборам на Донбассе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс блокада ультиматум блокирование леонид кравчук ТКГ Борис Грызлов

Источник: Сегодня

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