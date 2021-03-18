Кравчук: У России большие проблемы с водой – она может ударить из Крыма

Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, даже под угрозой нападения

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что из-за нехватки воды в оккупированном Крыму Россия может попытаться пробить сухопутный коридор на материковую Украину.

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Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что Россия превратила полуостров в военную базу и называет его своим регионом, а значит и ответственность за водоснабжение несет именно агрессор.

"Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", – сказал Кравчук.

При этом он не исключает, что Россия попытается получить воду с материковой Украины силовым путем.

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"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться. Я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду – ничего не получится", – подчеркнул глава делегации в ТКГ.

Как рассказывал ранее экс-замглавы СНБО Сергей Кривонос, Россия может захватить Северо-Крымский канал. При этом он подчеркнул, что даже в таком случае оккупанты все равно останутся без воды.

В свою очередь командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько российским военным нужно воды в Крыму.

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