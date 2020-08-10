Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО готов вести переговоры

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее уже называл компромиссы и "красные" линии на переговорах по Донбассу. Теперь он рассказал, с кем именно готов обсуждать судьбу оккупированных территорий.

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Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, с кем конкретно на оккупированной части Донбасса Кравчук готов садиться за стол переговоров, он ответил: "Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях – я готов их слушать".

Он объяснил, что Москву можно убедить прекратить войну желанием людей с оккупированных территорий, а это 1,7 миллиона украинцев.

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"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня такой перспективы они не видят. Они думают, что у них перспектива в России, но они ошибаются. Я не исключаю того, что они боятся, что их запугали. Но они боятся, потому что не верят, что Украина их может защитить. Чтобы они поверили, что Украина не будет их преследовать, что будет слушать их и прислушиваться к ним, действовать в их интересах и всей Украины, что это позиция, стратегия украинской власти. Я думаю, что они постепенно начнут менять свою позицию", – сказал Кравчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но он не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

В свою очередь вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Он объяснил суть свободной экономической зоны, которую пытается сейчас продвигать Кравчук.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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