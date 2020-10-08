Кравчук рассказал о ситуации с заменой Фокина в ТКГ

Теперь в Контактную группу не будут необдуманно назначать переговорщика

После увольнения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы на это место не спешат брать нового человека. В Офисе президента хотят четко определиться с полномочиями нового возможного переговорщика.

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Об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, на сегодняшний день еще нет кандидатуры на место Фокина.

"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут в неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях". Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека. Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 сентября президент Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от исполнения обязанностей заместителя главы ТКГ. Последней каплей стало его выступление за день до этого на заседании комитета Верховной Рады, где он, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что не видит войны России с Украиной на Донбассе.

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