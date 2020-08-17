Кравчук рассказал, когда перейдут к политическому урегулированию на Донбассе

Сейчас на передовой пока довольно тихо, хотя провокационные обстрелы продолжаются

Украина готова будет к дальнейшим шагам по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности к политическому блоку Минских договоренностей, только после того, как по всей линии разграничения будет действовать всеобъемлющее и полное прекращение огня, а не на отдельных участках фронта. Об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Реклама

На вопрос о том, сколько режим прекращения огня должен сохраняться, чтобы перейти к политическому блоку "Минска", он ответил: "Когда огонь прекратится не в отдельных местах, где сосредоточены силы, а по всей "границе", либо на всей линии разграничения".

"Там (в "Минске". – Авт.) написано – всеобъемлющая тишина и бессрочное перемирие. Если это будет выполнено, тогда мы скажем, что переходим к следующему. Но параллельно мы будем предлагать и задействовать различные формы, чтобы жители, граждане Украины, которые живут на неподконтрольной Украине территории, видели, что Украина действует последовательно и системно, и будет отстаивать и вымащивать дорогу к миру", – сказал Кравчук.

Ему напомнили, что бывший глава делегации в ТКГ Евгений Марчук говорил ранее, что режим прекращения огня должен сохраняться 60 дней.

"Я даже не хочу об этом говорить, точно 60 дней, или 90... Мы же анализируем те пункты, где собираются противоборствующие силы. А "граница" – линия разграничения – длинная, более 450 км. Как будет в других местах? Сейчас это нельзя предвидеть. Повторяю, когда будет действительно всеобъемлющее и бессрочное перемирие, тогда можно переходить к следующему шагу. Мы будем смотреть реально на вещи. Мы не будем заявлять ничего непродуманного, чтобы люди не чувствовали, что кому-то очень хочется быстро. А надо реально оценивать. Зачем обманывать и говорить, что вот завтра будет мир, а его нет", – объяснил Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием.

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама