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Кравчук рассказал, когда может состоятся саммит "Нормандской четверки"

12 марта, 15:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Советники президентов уже полным ходом ведут работу по подготовке нового саммита

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что лидеры стран "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – могут встретиться в апреле. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что сейчас советники глав государства "нормандского формата" ведут большую работу над подготовкой нового саммита на самом высоком уровне.

"Планируется, предположительно, на апрель. Но как оно будет на самом деле – сказать тяжело. Потому что предвидеть действия и позицию России очень сложно. Она меняется, буквально, каждый день", – сказал Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", встреча советников глав государств должна состояться до конца марта. А на днях президент Владимир Зеленский заявил, что если снова сорвется "нормандский саммит", то будет встречаться с каждым из лидеров по отдельности.

Как известно, лидеры Франции, Германии, Украины и России никак не могут провести очередной "нормандский саммит" в Берлине, который изначально планировался еще на апрель прошлого года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что именно Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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леонид кравчук Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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