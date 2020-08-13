Кравчук рассказал о возможности новой встречи Зеленского и Путина

На видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 19 августа одним из первых и главных вопросов будет выполнение решений Парижского саммита, по пунктам, чтобы подготовить встречу президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Там (на видеоконференции 19 августа – Авт.) будет видно, что выполнено, что не выполнено, почему не выполнено, и что нужно конкретно сделать, чтобы это выполнить. Поэтому, я думаю, что материал, который будет, засвидетельствует, насколько готовы эти страны на основе фактического анализа к берлинскому саммиту. Тогда можно будет говорить, когда он состоится, хотя бы приблизительно сказать месяц, когда это может быть", – сказал Леонид Кравчук.

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Россия же в решениях Парижского саммита настаивает, что Путин приедет на встречу с Зеленским в Берлин, только после того, как Украина изменит свою Конституцию и закрепит "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса. Но, по словам Леонида Кравчука, это сложный вопрос. Ведь Конституция – это внутренний документ Украины. И сегодня в парламенте нет голосов за изменение Основного закона Украины.

"Они (россияне – Авт.) же знают, что у нас это не просто указом президента принимается – это принимается ВР. А Верховная Рада – демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И каждый из 450 может иметь свою позицию, свое мнение и голосовать так, как ему велит его внутренне состояние и избиратели. Если Россия действительно считает, что это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, тогда я задаю такой вопрос…Каким образом демократическая страна, а мы точно идем путем демократии, может прийти в парламент и сказать: вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина") не будут голосовать. Я знаю точно, что даже часть депутатов из "Слуги народа", особенно мажоритарщики, могут не проголосовать. Где мы чисто технически возьмем голоса? Я уже не говорю о том, что содержательно это не вяжется ни с какими нормами международного права", – подытожил Леонид Кравчук.

Таким образом получается, что реальная встреча Зеленского и Путина на услових Кремля – практически не выполнима.

Напомним, что первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась 9 декабря прошлого года в Париже. Отвечая на на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" после саммита, Владимир Зеленский допустил внесение "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Ее инкорпорация в украинское законодательство прямо записана в пункте 2 итогового коммюнике саммита в "нормандском формате".

Как сообщал сайт "Сегодня", в четверг, 13 августа, на брифинге Владимир Зеленский заявил, что анонсированный ранее обмен пленными будет обсужден на заседании подгруппы ТКГ 18 августа.

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Напомним, на итоговой пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский дал "нормандскому формату" и Минскому процессу год на прогресс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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