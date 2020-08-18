Кравчук рассказал, какая задача будет у Фокина в ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что назначенный в ТКГ Витольд Фокин будет заниматься взаимодействием с гражданами Украины на оккупированных территориях, с вынужденными переселенцами на свободной территории и переговорной минской группой.

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Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, важно знать не только мнение боевиков или России, но и чего хотят люди с оккупированных территорий и переселенцы.

"Фокин будет, как и Резников, первым заместителем главы украинской делегации. Его главная задача, на этом акцентировали внимание и президент Зеленский, и руководитель Офиса президента Ермак, – это взаимодействие и координация переговоров между институтами гражданского общества, между гражданами Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, и тех жителях Донбасса, которые живут на остальной территории Украины, а их уже около 1,5 млн человек. Также многие переселились и за границу. Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела", – сказал Кравчук.

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Витольд Фокин, которому в октябре исполнится 88 лет, руководил правительством УССР, а затем первым правительством независимой Украины, вместе с первым президентом Леонидом Кравчуком подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. Фокин с 1993 года руководил общественной организацией "Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией", а с начала 2000-х – луганским землячеством в Киеве.

Отметим, что многие в Украине ожидали "омоложения" делегации – пост руководителя, в том числе, прочили заместителю Кучмы в ТКГ, вице-премьеру Алексею Резникову, который, де-факто, и так держит все нити переговоров в Минске в своих руках. Однако назначение стало в определенной степени неожиданностью: сначала президент Украины назначил главой делегации в ТКГ Леонида Кравчука вместо Кучмы, а теперь подключил и первого премьер-министра Украины. Читайте подробней в нашем материале, зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по Донбассу.

Смотрите заявления главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука по Донбассу:

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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