Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть, говорит глава украинской делегации

Месяц назад назначенный главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.

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"Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет", — сказал журналистам Кравчук, которого цитируют "Новости Донбасса".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях "Л/ДНР", глава украинской делегации в ТКГ ответил: "Безусловно".

Первый президент независимой Украины (1991-1994) напомнил, что подписи тогдашних главарей "Л/ДНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года — Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

В тренде Кравчук признал, что на переговорах по Донбассу общается с боевиками

"Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался", — добавил он.

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Напомним, неделей ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком".

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Россия настаивает на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с Донбассом, заявляя, что якобы не является стороной конфликта. В то же время Украина ведет переговоры только с представителями ОБСЕ и РФ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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